Viel Metallschrott in bare Münze verwandelt

„In Schöning hat wohl niemand damit gerechnet, dass wir so viel Altmetall zusammen bekommen“, kommentierte der Vorsitzende des Heimatverein, Leo Brink, die Spendenbereitschaft zu Gunsten der Flutopfer. Insgesamt sechs große Mulden konnten an zwei Tagen gefüllt werden. Nun konnte der Heimatverein den Erlös an Johannes Grothoff übergeben.

Dieser hat die Spende inzwischen persönlich nach Altenahr im Ahrtal gebracht.

Binnen eineinhalb Tagen konnte der Heimatverein 19,3 Tonnen Altmetall zusammentragen, darunter auch 66 Kilogramm Kupfer, 170 Kilogramm Kupferkabel und 165 Kilogramm Aluminium. „Der Entsorgungsfachbetrieb Adolf Mückenhaupt hat nicht nur die Mulden kostenlos zur Verfügung gestellt, er hat uns auch sehr gute Preise gemacht“, konnte Leo Brink berichten. Dazu kamen weitere Bargeldspenden, die an den Sammeltagen abgegeben wurden. Am Ende hat die Raiffeisen-Zentrale, auf deren Betriebsgelände einer der beiden Sammelstandorte war, die Summe aufgerundet, so dass stattliche 8007 Euro zusammenkamen.

Johannes Grothoff dankte für die enorme Summe. „Ich bin sprachlos über die große Hilfsbereitschaft“, freute sich Grothoff. Das Geld wurde bereits an Familien in Altenahr, einer rund 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde im Kreis Ahrweiler übergeben. „Die Not ist wirklich groß und viele wissen noch immer nicht, wie sie den Winter überstehen sollen“, berichtete Johannes Grothoff von seinen Hilfsfahrten in die Region. Er unterstützt vor allem Familien, die teils ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben und nicht gegen Elementarschäden versichert sind. „Mit dem Geld kann vielen Familien viel Gutes getan werden“, dankte Johannes Grothoff den Helfern des Heimatvereins, aber auch den ganzen Spendern.