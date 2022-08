Schließlich holte Manuel Sasse um 18.56 Uhr mit dem 120. Schuss die Reste des Vogels aus dem Kugelfang. An seiner Seite wird seine Verlobte Luisa Hagenhoff regieren.

Allerdings kommen nun auf Sudhagener Schützen weite Wege zu, die königliche Residenz befindet sich im Brakendiek 25 in Lippling. Der 30-jährige neue Sudhagener Schützenkönig arbeitet als Techniker für Heizung, Sanitär und Klimatechnik bei der Firma Hagenhoff in Delbrück. Er ist Mitglied der Sudhagener wie auch der Delbrücker Schützenbruderschaft. Gemeinsam mit Luisa Hagenhoff (27) gehörte er hier in den vergangenen drei Jahren dem Hofstaat an. Luisa Hagenhoff arbeitet als Innenarchitektin im elterlichen Betrieb.

Entschluss reift im Laufe des Tages

„Der Entschluss, auf den Vogel zu schießen, ist im Laufe des Tages gereift. Ich hatte die Rückendeckung vom potentiellen Hofstaat und wusste, wenn ich den Vogel abschieße, ist das in Ordnung“, sagte Manuel Sasse. Er selber gehört als Schriftführer dem geschäftsführenden Vorstand der Sudhagener Schützen an und hat so am neuen Konzept des Vogelschießens wichtigen Anteil. „Hier an einigen Stellschrauben zu drehen, hat sich mehr als gelohnt. Wir sind mit dem spannenden Vogelschießen sehr zufrieden“, waren sich Oberst Ingo Knepper und Oberstleutnant Norbert Freise am Abend einig. Das Schützenfest in Sudhagen findet vom 27. bis 29. August an der Heimathütte statt.