Vogelschießen in Westenholz: Florian Hüllmann ringt den Vogel nieder

Regelmäßig zählte Florian Hüllmann in den vergangenen Jahren zu den Königsaspiranten und war immer bis zum entscheidenden Schuss unter der Vogelstange vertreten. Doch das Glück war ihm nicht hold, bis ihn in diesem Jahr die zahlreichen Besucher des Westenholzer Vogelschießens mit lautstarken „Flori, Flori“-Anfeuerungsrufen geradezu zum Gewehr trugen. Nun hat es mit dem Titel geklappt.

Der 37-Jährige setzte Treffer um Treffer, Holz splitterte, doch der Vogel blieb hängen. Auch andere Schützen traten immer wieder ans Gewehr, um den Vogel zu lockern, doch dieser blieb hartnäckig. Um 18.34 Uhr brandete schließlich lauter Jubel auf: Der 211. Schuss belehrte den Vogel eines Besseren und brachte Florian Hüllmann die Königswürde.

Zur riesigen Gratulantenschar gehörte auch Ehefrau Julia Hüllmann (38). „Unser Plan ist aufgegangen, so wie wir es vorher besprochen haben“, jubelte das neue Westenholzer Königspaar. Allerdings bescheren Florian und Julia Hüllmann den Westenholzer Schützen zum Schützenfest über Pfingsten weite Wege. Immerhin steht die Königsresidenz in rund sieben Kilometer Entfernung von der Westenholzer Kirche in Nordhagen.

Mit Florian Hüllmann sicherte sich ein Vollblutschütze die Königswürde, der auch in den Bruderschaften in Delbrück, Sudhagen und Schöning Mitglied ist. Er war schon 2006 / 2007 Jungschützenkönig in Delbrück. Der leidenschaftliche Jäger ist als Landmaschinenmechaniker bei der Firma Neukirch in Westenholz beschäftigt. Die neue Schützenkönigin ist als Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung für Menschen mit Behinderung bei den Caritas-Werkstätten in Schloß Neuhaus berufstätig. Außerdem spielt sie bei den Musikfreunden Westenholz die Klarinette. Zu den gemeinsamen Hobbys gehört Hund Otto sowie gemeinsame Radtouren.

Zuvor sicherte sich Hubert Wiesing mit dem 47. Schuss das Zepter. Guido Brunnert schoss mit der 65. Patrone den Apfel ab, ehe nur einen Schuss später die Krone fiel. Mario Berhorst hatte ganz genau gezielt.