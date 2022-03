Volksbank Delbrück-Hövelhof schüttet Rekordsumme aus

Neben der positiven Geschäftsentwicklung 2021 der Volksbank Delbrück-Hövelhof kann die heimische Genossenschaftsbank jetzt auch einen neuen Spendenrekord vermelden: Im abgelaufenen Jahr sind 132.472 Euro Reinerträge an gemeinnützige Vereine und Institutionen in die Region geflossen.

132.472 Euro für Vereine, Verbände und Institutionen, hier symbolisch dargestellt auf einem Foto in Espeln, hat die Volksbank Delbrück-Hövelhof aus dem Reinerlös des Gewinnsparens ausgeschüttet.

Die Gelder stammen aus dem Gewinnsparen. 25 Cent pro Los gehen in diesen Spendentopf, der für verschiedenste Projekte vergeben wird. „Rund 6000 Gewinnsparer sorgen monatlich dafür, dass wir dieses Geld vergeben dürfen. Wir freuen uns sehr, so das ehrenamtliche Engagement in unserer Region zu fördern,“ sagt Bankvorstand Rudolf Hagenbrock.

Auf die sonst übliche Gewinnübergabe an die Vertreter der Vereine, Verbände und Institutionen im Geschäftsbereich der Volksbank Delbrück-Hövelhof musste das Geldinstitut auch in diesem Jahr aufgrund der Coronasituation verzichten. „Wir hoffen natürlich, dass wir im kommenden Jahr wieder die Empfänger zu uns einladen können“, blickt Birgit Kerkstroer, Marketing der Volksbank, voraus.