Volksbank Westenholz zahlt vier Prozent Dividende

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Volksbank Westenholz beim Gesamtvolumen die 100-Millionen-Euro-Marke geknackt. Das wurde während der Generalversammlung im Gasthof Lütkewitte bekannt gegeben. Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Werner Peitz die Volksbank Westenholz als verlässlichen Partner für die Stadt Delbrück, die Anteilseigner und die Kunden. Durch die Unterstützung von Vereinen und Projekten aber auch durch die Aufstellung verschiedener Skulpturen in den vergangenen Jahren sei die Handschrift der Bank immer wieder sichtbar.

Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 legte Bankvorstand Martin Riebeling-von Kurzynski vor. Die Bilanzsumme stieg um 4,8 Prozent auf 81,1 Millionen Euro. Die bilanziellen Kundeneinlagen stiegen ebenfalls um 4,8 Prozent auf 57,2 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen, das über die Volksbank Westenholz betreut wird, erhöhte sich um 9,2 Millionen Euro auf 106,2 Millionen Euro und überschritt damit erstmals die 100-Millionen-Grenze.

Bilanzgewinn von 107.096 Euro

Das Kreditvolumen stieg um 10,5 Prozent auf 61,2 Millionen Euro. Unter dem Strich verbleibt nach Steuern ein Bilanzgewinn von 107.096 Euro. Die 1334 Mitglieder der Bank erhielten daraus eine Dividende von 4,0 Prozent auf ihre gezeichneten Geschäftsanteile.

Mit der geschäftlichen Entwicklung des laufenden Jahres 2022 zeigte sich Bankvorstand Andreas Tack zufrieden. Dabei stellte er erneut erfreuliche Zuwächse im Kredit- und Einlagengeschäft heraus. Unerfreulich seien hingegen die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die in vielen Bereichen spürbar seien. Als Beispiel führte Tack die bauwilligen Kunden an. Die stark erhöhten Energiepreise und die massiv verteuerten Baukosten bereite diesen Kunden zunehmend Sorge. Erschwerend komme die Reduzierung von staatlichen Förderzuschüssen und der seit Anfang des Jahres zunehmende Anstieg der Finanzierungskosten hinzu.

Neben den geschäftlichen Zahlen hob Tack zwei besondere Ereignisse heraus. Zum einen hat die Bank der Stadt Delbrück die ehemalige Dienstwohnung im Bankgebäude kostenlos für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt. Zum anderen wurde durch die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter in den vergangenen Monaten in drei Fällen Schaden von Kunden abgewendet, die von Kriminellen nach dem sogenannten Enkeltrick angesprochen worden waren.

Mitglieder geehrt

Vor einem gemeinsamen Abendessen wurden noch zahlreiche Mitglieder geehrt. Auf vier Jahrzehnte in der Genossenschaft blicken in den vergangenen drei Jahren zurück: Heinrich Austerhoff, Stefan Johannesmeier, Marlies Rübbelke, Hubertus Rolf, Ingrid Wittig, Gert Wittig, Karl-Heinz Brinkmann, Roswitha Kuhlbrock, Karin Neukirch, Anni Jürgensmeier, Bernfried Borgmeier und Karl-Heinz Strohmeier.

Für ein halbes Jahrhundert Treue als Mitglied der Bank wurden geehrt: Wolfgang Beine, Georg Fulhorst, Ulrich Welzel, Josef Grewing, Bernhard Meier, Siegfried Schäpermeier, Bernhard Hansel, Hermann Hansmeier und Johannes Kespohl.

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft schauen zurück: Franz Borgmeier, Theodor Brunnert, Marianne Redder, Hermann Steinkemper, Maria Hansmeier, Josef Küsterameling und Franz Grewing.