Volkshochschule Delbrück bietet Bildervortrag zu „Lost Places“ an

Ein bekanntes Motiv: Das Riesenrad in der Arbeiterstadt Prypjat, eine Geisterstadt ohne jegliches Leben. Der gezeigte Freizeitpark sollte vier Tage nach dem Unglück im Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 eröffnet werden.

In der Stadthalle Delbrück berichtet Nic am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr von diesen Reisen sowie von den spannendsten Höhepunkten aus mehr als zehn Jahren. So gewährt er zahlreiche Einblicke in die Schönheit der verlassenen und vergessenen Orte. Einen besonderen Schwerpunkt bildet dabei seine dreitägige Reise in die Sperrzone von Tschernobyl und die nahe gelegene Arbeiterstadt Prypjat, eine Geisterstadt ohne jegliches Leben.

„Die Fotografien von Nic sind in ihrer Wirkung teils atemberaubend, manche verstörend, wiederum andere nervenaufreibend gruselig“, schildert VHS-Leiter Markus Krick die Wirkung der besonderen Aufnahmen. Für seine Motive hat Nic Orte in zahlreichen Ländern besucht, um den Betrachtern die unerwartete Schönheit sowie die Stimmung aufgegebener und verlassener Orte zu zeigen. Nicht selten sind es Tausende von Kilometern, die Nic zurücklegt, auf seiner Suche nach neuen Lost Places.

Nic geht auch auf Aspekte der Sicherheit und rechtliche Fragestellungen ein. Erklärungen, warum der Objektschutz so wichtig ist, zählen ebenso zu seiner Darstellung wie eindrucksvolle Vorher-Nachher-Bilder. Praktische Tipps zur Fotografie runden den Vortrag auch für fotografisch Interessierte ab.

Der VHS und Nic ist es ein wichtiges Anliegen, die gezeigten Orte zu schützen. Diebstahl, Vandalismus, Graffiti und Brände seien leider häufig das Ergebnis, wenn verlassene Orte öffentlich bekannt werden. Daher erfolgt der Vortrag ohne konkrete Ortsangaben.

Für den Besuch des Vortrages ist eine vorherige Anmeldung online unter www.vhs-vor-ort.de oder 05258/937960 notwendig.