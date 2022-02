Nach einem Ausfall des Glasfasernetzes stehen 15 Haushalte an der Straße Scherbrink am Rand von Steinhorst seit dem 21. Januar ohne Telefon und Internet da. Anna Güth (von links), Josef Freise, Christopher Freise und Nicolas Piontek können nur auf das Handy zurückgreifen, was nicht an allen Stellen der Siedlung leistungsstark ist.

Foto: Axel Langer