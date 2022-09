Die Jungs von „Albers Ahoi“ versprechen Reeperbahn-Feeling in der Stadthalle Delbrück. Foto: Stadthalle Delbrück/Fritz Jaenecke

Fünf fesche Leichtmatrosen führen mit viel Schwung und mitreißender Musik durch einen bunten Revue-Abend rund um die Klassiker des legendären Hans Albers. Klassiker wie „Nimm mich mit, Kapitän“, „La Paloma“ oder der Dauerbrenner „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ gibt es am Freitag, 9. September, um 20 Uhr mit viel Schwung und Poesie von „Albers Ahoi!“ in der Stadthalle Delbrück zu hören. Dazu stellen Artisten aus aller Welt zu den sagenumwobenen Liedern ihr Können unter Beweis. Theatereinlagen, humorvolle Geschichten aus dem Logbuch und poetische Momente verfeinern das Geschehen an Deck. Wiedersehen mit illustren Hafenfiguren, wie etwa dem „Aale-Dietrich“, sind ebenfalls nicht auszuschließen. Die Gäste dürfen sich auf einen abwechslungsreichen Abend voller Musik, Kleinkunst und Varieté freuen. Karten sind im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erhältlich. Karten kosten 29,60 Euro und 27,40 Euro, ermäßigt 20,80 Euro und 18,60 Euro im Vorverkauf. Tickets unter Tel. 05250/984141 und online: www.stadthalle-delbrueck.de.