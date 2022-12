Weihnachtsmarkt in Delbrück-Schöning startet rund um den Tannenbaum neu

Mit einer Reihe von Neuerungen startet der Schöninger Weihnachtsmarkt. Dazu gehört auch ein neues Konzept, das an neuer Örtlichkeit umgesetzt wird. In diesem Jahr rückt der im vergangenen Jahr erstmals beleuchtete, große Tannenbaum auf dem Dorfplatz in den Mittelpunkt des Schöninger Weihnachtsmarktes, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Weihnachtsmarktteam des Heimatvereins lädt für den zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, ab 14.30 Uhr auf den Dorfplatz ein.

Schneegestöber in flüssiger Form wird es in diesem Jahr beim Schöninger Weihnachtsmarkt erstmals auf dem Dorfplatz geben. Hierhin wechselt das Organisationsteam zum Neustart des weihnachtlichen Runds. Bärbel Schattke (links) und Gerlinde Hagenbrock servieren die warme Leckerei.

Stimmte im vergangenen Jahr noch die Blaskapelle vor dem Pfarrheim auf das Weihnachtsfest ein, wechselt der Markt in diesem Jahr auf den Dorfplatz. „Wir starten getreu dem Motto klein aber fein in diesem Jahr in etwas kleinerem Stil“, so der Georg Hamschmidt, bei dem die Fäden für den Weihnachtsmarkt zusammenlaufen.