Weihnachtssterne leuchten in Bentfeld

Delbrück-Bentfeld

„Das ist eine echte Bereicherung für Bentfeld“, freut sich der Vorsitzende des Heimatvereins, Dr. Fabian Evers, über 20 neue Weihnachtssterne, die an die Straßenbeleuchtung montiert sind und an den Bentfelder Ortsdurchfahrten erstrahlen. Erstmals stimmen seit Monatsbeginn nun leuchtende Sterne am Straßenrand auf Weihnachten ein.

Von Axel Langer