Wenn eine Corvette auf einen Kadett trifft

„Mein Auto sieht heute zum zweiten Mal in seinem Leben Regen“, blickte Axel Ebenberger auf seine knallrote Chevrolet Corvette aus dem Jahr 1988. Zum ersten Mal überhaupt nahm der Rietberger an einer Oldtimerrallye teil. Aber von Nervosität keine Spur bei dem Harley-Fan.

Auch nicht als ihn die Befestigung der Startnummer vor ein Problem stellt. Die Tafeln waren mit einer magnetischen Rückseite versehen. Die haftete auf der Corvette aber nicht. „Das Auto besteht aus einem Stahlgitterrahmen und einer Kunststoffaußenhaut, da haftet kein Magnet drauf“, suchte Axel Ebenberger nach einer Ersatzlösung. Diese war schnell gefunden und die Startnummer wurde von innen gegen die Windschutzscheibe gelegt.

Erst zum zweiten Mal in seinem Autoleben sah die 1988 gebaut Corvette von Axel Ebenberger (links) Regen. Mit dem Start bei der zehnten Auflage der Hövelralley erlebte der Rietberger seine Rallye-Premiere. Der Regen perlte von der Kunststoffhaut des Sportwagens ab, wie auch der Polizeibeamte Franz Josef Hillemeier (rechts) bemerkte. Foto: Axel Langer

Die rote Corvette wurde 1988 erstmals in den USA zugelassen. Hat zwischendurch 15 Jahre stillgestanden. „Das war der Klassiker, ein echter Scheunenfund“, so Axel Ebenberger, dessen Herzen neben seiner Ehefrau und Beifahrerin Anke auch für amerikanische Fahrzeuge schlägt. Seit 22 Jahren wäre die Corvette nun in Deutschland und ist bislang erst 63.000 Kilometer gelaufen. „Ich habe die Corvette im Internet gefunden und gekauft. Im Jahr kommen knapp 1.000 Kilometer hinzu“, so der Auto- und Motorradfan. Die Corvette verfügt über 5,8 Liter Hubraum und entwickelt 248 PS. Mit der Startnummer 21 ging Axel Ebenberger auf den 161 Kilometer langen Rundkurs der zehnten Hövelrallye.

Auf der Fahrt zur Mittagsrast in Bad Sassendorf wartete eine 80 Kilometer lange Teilstrecke durch das Bürener Land und den Kreis Soest auf die letztlich 63 Starter. „Einige gemeldeten Starter haben auf Grund des Regens leider zurückgezogen“, so Jürgen Görtz, der mit Stoppuhr ausgestattet darauf achtete, das zwischen jedem Starter 60 Sekunden lagen. Andere Starter waren mit einem regenverträglicheren Modell gekommen. Ein Roadbook wies den Teilnehmern den Weg.

„Zum ersten Mal haben wir auch eine zweite Version in Meilen erstellt, so dass die Fahrer von amerikanischen Fabrikaten nicht mehr so viel rechnen müssen“, erläuterte Nico Streblau-Förster eine Neuheit. Beim Einfädeln in den fließenden Verkehr vor dem Rathaus war die Polizei behilflich. Die zweite Teiletappe der zehnten Hövelrallye führte von Bad Sassendorf aus durch den Kreis Gütersloh zurück nach Hövelhof, wo sich die Fahrzeuge am Nachmittag auf der Zieglerstraße zum Konvoi formierten und zum Hotel Victoria fuhren, wo am Abend die Siegerehrung stattfand.

Marie und Katrin Kaiser aus Hövelhof gingen mit einem babyblauen Mercedes-Benz W 123 aus dem Baujahr 1980 an den Start der Jubiläumsrallye. Foto: Axel Langer

Auf den 161 Kilometern galt es für die Teilnehmer verschiedene Geschicklichkeitsaufgaben und Schätzfragen zu absolvieren. So musste beispielsweise eine gewisse Strecke in einer vorgegebenen Zeit gefahren werden. Für Abweichungen von der Sollzeit gab es Strafpunkte. Gleiches galt für eine Aufgabe, bei dem ein Reifen nach Gefühl mit zwei Atü Druck gefüllt werden sollte. Eine weitere Aufgabe bestand daraus, an einem Gestell ein Rad rechts abzuschrauben und weiter links wieder zu montieren.