Wer erklimmt nach Eva I. Brunnert den Westenholzer Narrenthron?

Auch in Westenholz wird in diesen Tagen viel spekuliert. Wer wird ab dem kommenden Freitag auf dem Prinzenthron des Karnevalsverein Weiß und Blau ganz oben sitzen? Noch schwingt Prinzessin Eva I. Brunnert das närrische Zepter, doch die Tage ihrer Rekordamtszeit sind gezählt.

Am Freitag, 17. Februar, laden die Westenholzer Karnevalisten ab 19.10 Uhr zur Prinzenproklamation in den Saal Lütkewitte ein. Unter dem Motto ,, Wir feiern Karneval, man glaubt es kaum. In weiß und blau schreien wir Helau!‘‘ starten die Westenholzer Karnevalisten durch.

Im Laufe der Sitzung wird die noch amtierende Prinzessin Eva I. Brunnert verabschiedet und der neue Prinz oder die neue Prinzessin wird proklamiert. Eine offizielle Verabschiedung wird es auch für Peter Ewers geben, der sein Amt als erster Vorsitzender der Weißen und Blauen nach 15 Jahren im vergangenen Jahr an Daniel Klas abgegeben hat.

Die Prinzenproklamation wird von einem närrischen Programm mit vielen Höhepunkten eingerahmt. Musikalisch begleiten die Musikfreunde Westenholz die Proklamation. Ein Hingucker des Abends werden auch die neuen Kostüme des Tanzpaares Fabienne Beine und Lukas Stallein sein. Alle, die keine Karte mehr für die Prinzenproklamation bekommen haben, sind zur Karnevalsparty im Anschluss an die Karnevalssitzung eingeladen.

