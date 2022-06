Westenholz feiert wieder Schützenfest

Nach drei Jahren im Amt reicht am Pfingstsonntag das scheidende Königspaar Frank und Melanie Aring seine königlichen Insignien an das neue Westenholzer Königspaar Florian und Julia Hüllmann weiter. Die Zeremonie wird auf dem Dorfplatz im Vorfeld des Festumzugs stattfinden.

Das Westenholzer Schützenfest startet am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Die Fahnenabordnungen der Westenholzer Vereine und der Schützenchor sorgen für einen feierlichen Rahmen. Um 18 Uhr treten die Schützen auf dem Parkplatz vor dem Kolpinghaus an und marschieren durch Imadstraße und Biekedamm zum Ehrenmal.

Im Anschluss marschiert das Bataillon zum Festplatz. Dort werden besonders verdiente Mitglieder geehrt. Gegen 21 Uhr nehmen die Schützen Aufstellung zum Großen Zapfenstreich, der von den Musikfreunden Westenholz und dem Spielmannszug Mastholte gespielt wird. Zum Festball ab 21 Uhr spielt die Tanzband „Juniors“. In den Tanzpausen sorgt ein DJ in der Long-Drink-Bar für Stimmung. Der Eintritt ist wie immer frei.

Durchs geschmückte Dorf geht es zum Festplatz

Der Pfingstsonntag, 5. Juni, beginnt um 14 Uhr auf dem Dorfplatz. Um 14.15 Uhr marschiert die Ehrenformation mit den Majestäten auf den Dorfplatz ein. Dabei sind auch das scheidende Königspaar sowie die Jubelmajestäten der Jahre 2020 bis 2022. Nach einem Grußwort von Pastor Jürgen Hülseweh erfolgt der Umzug durchs geschmückte Dorf zum Festplatz. Um 20 Uhr beginnt der Festball mit den „Juniors“ und DJ Mino. Bereichern werden den Abend auch die Gäste der Vereine aus Mastholte, Schöning und Sudhagen mit ihren Königspaaren und Hofstaaten.

Der Pfingstmontag, 6. Juni, startet um 10 Uhr mit einem Festhochamt. Nach dem Marsch zum Festplatz stärken sich Schützen und Ehrengäste beim Schützenfrühstück. Im Anschluss finden Ehrungen statt. Der Vormittag geht in einen Familienfrühschoppen über.

Um 12 Uhr startet das Kinderschützenfest. Beim Armbrustschießen wird das neue Kinderkönigspaar ermittelt. Gegen 13 Uhr lassen alle Gäste das neue Kinderkönigspaar hochleben. Der Kindertanz mit Tobias Hillemeier beginnt dann im Festzelt. Dann übernehmen DJ Mino und Stargast Julian Sommer die Regie. Mit der Schützenfestparty klingt das Schützenfest aus.