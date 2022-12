Westenholzer Organist verstorben

Mehr als 60 Jahre war Josef Lütkewitte für die Gemeinde an der Orgel tätig. Schon im Alter von neun Jahren wurde er durch die heimische Franziskanerin Schwester Albertilla an das Instrument herangeführt. Er spielte zunächst in der Westenholzer Marienkirche und später ebenfalls in der Pfarrkirche St. Joseph. Auch in der Musikkapelle und dem Kirchenchor war er Mitglied.

Aufgewachsen in einer Gastronomiefamilie, erlernte Josef Lütkewitte den Beruf des Kaufmännischen Angestellten. Diesen übte er bis zu seiner Pensionierung immer in Westenholzer Unternehmen aus. Sein Beruf ermöglichte es ihm, die Orgel auch an Werktagen zu Hochzeiten oder Beerdigungen zu spielen. Außerdem hat er auch die Einweihung der elektronischen Orgel begleitet. Bis ins hohe Alter spielte er die Orgel. Laut eines Nachrufs des Ortsausschusses St. Joseph Westenholz liebte Josef Lütkewitte es bis zuletzt, seine Mitbewohner im Haus mit seiner Musik zu erfreuen.