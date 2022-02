Brand in Delbrück: Wintergarten steht in Flammen

Delbrück

Zu einem lichterloh brennenden Wintergarten in der Straße Am Himmelreich ist am Samstagabend die Delbrücker Feuerwehr ausgerückt. Auch das Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Rund 50 Feuerwehrleute der Löschzüge Delbrück und Bentfeld sowie des Wassertransportzuges rückten an die Einsatzstelle aus.

Von Axel Langer