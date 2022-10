Wohin soll der Delbrücker Bike-Park?

Wo soll der geplante Bike-Park in Delbrück gebaut werden? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Wurde zuletzt ein Grundstück an der Danziger Straße favorisiert, schlägt das Pendel nun wieder in Richtung Nordring aus.

„Wir nehmen uns 14 Tage bis zur nächsten Ratssitzung Zeit und entscheiden dann“, suchte der Vorsitzende des Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss, Meinolf Sandbothe, nach einem Kompromiss in der Standortfrage des Bike-Parks. Wurde zunächst ein Bike-Park am Nordring favorisiert, sprach sich die Lokalpolitik in der jüngsten Umwelt-, Bau- und Planungssitzung für eine Fläche an der Danziger Straße aus. Final sollte der Rat dann über den Standort entscheiden, da wurde der Punkt aber von der Tagesordnung genommen. Nun rückt die ursprünglich angestrebte Fläche hinter dem Hallenbad wieder in den Fokus.