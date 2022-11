Zimmertheater Anreppen: Dorfhalle verwandelt sich in Reha-Klinik 

„Schön, dass trotz so vieler weiterer Veranstaltungen so viele Gäste zu unserer Premiere gekommen sind und sich auf unser Lachmuskeltraining der besonderen Art einlassen wollen“, freut sich Spielleiter Markus Hennemeier über den guten Besuch der Anreppener Krimikomödie „Ein Mord kommt selten allein…“ (Morgens Fango – Abends Mord).

Und tatsächlich hatte Hennemeier mit dem Lachmuskeltraining nicht zu viel versprochen: Viel typisch britischer, schwarzer Humor sorgte für reichlich Lacher.

„Hm, heute kommt wieder Frischfleisch für unsere Reha-Klinik“, blickte Anneliese Grünkohl (gespielt von Heidi Schmidt) auf die Neuankömmlinge Uwe Rekendorf-Müllerstein (Herbert Brockmann) und Hermine Gallenstein (Mechtild Troja). Beide erweisen sich als große Nörgler. „Schwester, als ich das letzte Mal um 22.30 Uhr zu Hause sein musste, war ich noch jugendlich und in der Jugendherberge“, beklagte sich Kurgast Rekendorf-Müllerstein. „Na, dann unternehmen wir jetzt eine Zeitreise in ihre Jugend“, entgegnete Schwester Olga (Maike Protte) schlagfertig wie gekonnt.

Hermine Gallenstein hingegen hat Rücken und lässt sich kaum in ihren täglichen Zeitplan hineinreden. „Warum sollte man nachts nichts essen? Schließlich brennt doch im Kühlschrank Licht!“ oder „Herr Doktor, Herr Doktor, in meinem Trainingsplan ist ein Fehler. Um 6 Uhr Nordic Walking, das muss ein Fehler sein, das ist ja vor dem Frühstück“, plusterte sich Hermine Gallenstein auf.

Doch als Hausmeister Alfons (Ralf Sunder) davon berichtet, eine Tote im Keller gefunden zu haben, geht das Chaos los. „Wie kommt die Frau dahin?“, fragte Anneliese Grünkohl. „Ich konnte sie nicht mehr fragen, sie war tot“, entgegnete Alfons kurz und knapp

Natürlich ist Chefarzt Dr. Eduard Plümer (Lars Kramer) sehr bemüht, möglichst wenig Aufregung in der Reha-Klinik zu haben, als Kommissar Gerd Bach (Christian Ludolph) die Mitarbeiter, aber auch die Kurgäste befragt. Das Vorhaben scheint zu gelingen, bis Franziska Lindner (Kerstin Brinkschröder) ganz Ohr ist.

Immer wieder taucht sie aus dem Nichts aus und tratscht die gerade aufgeschnappten Informationen weiter. So wurde sie auch Ohrenzeugin eines nächtlichen Gesprächs von Dr. Plümer mit der geheimnisvollen Nadine Valentino (Julia Henzel). Dabei gibt es mehr als nur Andeutungen, dass Dr. Plümer gegen reichlich „Honorar“ illegale Medikamente an den Kurgästen ausprobiert hat.

Die zunächst oberflächlichen Befragungen der Polizei nehmen nun plötzlich Fahrt auf und die Krimikomödie spitzt sich zu, als eine weitere Leiche entdeckt wird. Kommt auch hier ein illegaler Medikamententest als Ursache in Frage oder war es erneut ein Kabelbrand im Herzschrittmacher, wie Sekretärin Anneliese mit viel medizinischem Fachwissen vermutet.

Die gute Seele der Rehaklinik Sommerfeld, Anneliese Grünkohl (Heidi Schmidt, links) erklärt Kommissar Gerd Bach (Christian Ludolph) mit viel Fantasie, unter welchen Umständen das Mordopfer im Keller gefunden wurde. Foto: Axel Langer

Mit viel Wortwitz und so mancher verbalen Spitzfindigkeit bot das Ensemble des Zimmertheaters Theaterspaß im wahrsten Sinn des Wortes. Immer wieder sorgte das „Drehbuch“ für überraschende Wendungen und Charaktere, die dem Anreppener Ensemble geradezu auf den Leib geschrieben waren. Kurzfristig gab es übrigens eine Umbesetzung, so wechselte Andre Jess aus der Technik in die Aufgabe des Souffleurs.

Karten ausschließlich an den Tageskassen

Noch drei Aufführungen stehen in der Anreppener Dorfhalle, Im Dorfe 5, auf dem Plan. Der Vorhang öffnet sich am Mittwoch, 16. November, und am Samstag, 19. November, jeweils um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Die letzte Vorstellung findet am Sonntag, 20. November, ab 16.30 Uhr statt. Hier sorgt der Förderverein des Kindergartens von 15 Uhr an für Kaffee und Kuchen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen vier Euro. Karten sind in diesem Jahr ausschließlich an der Tageskasse erhältlich.