Zusätzlich noch Impfstoff organisiert

Lange Schlange bei Impfaktion in syrisch-orthodoxer Gemeinde in Delbrück – DRK bietet wärmende Getränke an

Delbrück

Durch die Südstraße zog sich am Sonntag eine lange Menschenschlange: Weit mehr als 1000 Menschen standen an, um den Impfpiks in der syrisch-orthodoxen Kirchengemeinde Mor Malke zu erhalten. Angeboten wurden Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Boosterimpfungen. Die Impfwilligen standen bereits morgens um 6 Uhr an und nahmen vier Stunden Wartezeit auf sich, bis die Impfaktion startete

Von Axel Langer