Zweifacher versuchter Mord in Delbrück und Espelkamp?

Delbrück/Espelkamp/Paderborn

Versuchten Mord in zwei Fällen wirft die Staatsanwaltschaft Paderborn einem Mann vor. Das Motiv könnte Habgier gewesen sein. Beide Opfer überlebten – eines in Espelkamp, eines in Delbrück.

Von Christian Althoff