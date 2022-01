Demag gibt neues Bändchen heraus

Delbrück

Um das Einkaufen in der Delbrücker Innenstadt weiterhin zu erleichtern, gibt es ab Dienstag, 1. Februar, ein neues Demag-Stoffbändchen als einfachen 2G-Nachweis für Geschäfte und Dienstleister in der Innenstadt. Diesmal in der Farbe rot. Die Bändchen bekommen Geimpfte und Genesene in vielen Geschäften in der City.