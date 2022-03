Den Frühling in Bad Lippspringe eingeläutet

Passend zum bilderbuchreifen Frühlingswetter haben die Gärtner der Gartenschau Bad Lippspringe damit begonnen, den Frühjahrsflor anzulegen. In den kommenden Wochen dürfen sich die Besucher auf ein imposantes Blütenmeer freuen. Damit werde Besuch der Gartenschau noch attraktiver, sodass sich die weiterhin verfügbare Jahreskarte auch mit Blick auf die kommenden Großveranstaltungen in der Saison 2022 besonders lohne, schreibt die Gartenschau in ihrer Mitteilung.

Pflanzarbeiten bei strahlendem Sonnenschein: Gärtnergeselle Manuel Glomberg – hier mit weißem Goldlack – pflanzt aktuell mit drei weiteren Kollegen gut 35.000 Frühjahrsblumen in der Gartenschau Bad Lippspringe. Zusammen mit den rund 50.000 Zwiebelpflanzen, die bereits im Herbst in die Erde gebracht wurden, sorgen diese bald für eine imposante Blütenpracht.

Das Team um Gärtnergeselle Manuel Glomberg pflanzt in diesen Tagen gut 35.000 farbenfrohe Blumen wie Akeleien, Goldlack, Bellis, Ranunkeln und Stiefmütterchen in unterschiedlichen Sorten und Farben. Hinzu kommen rund 50.000 Zwiebelpflanzen wie Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Zierlauche, die bereits im Herbst 2021 in die Erde gebracht wurden und zum Teil schon austreiben. In Summe macht das knapp 90.000 bunte Frühjahrsblumen, die die Gartenschau in den kommenden Wochen in ein wahres Blütenparadies verwandeln werden.

Dementsprechend startet die mehrfach ausgezeichnete Parkanlage am Freitag, 1. April, in die Hauptsaison 2022. Ab diesem Tag ist der Einlass über die Tourist Information täglich von 9 bis 19 Uhr möglich. Nur eine Woche später beginnt mit dem Sparkassen-Waldleuchten am Freitag, 8. April, die erste große Gartenschau-Veranstaltung des Jahres.