Der 75. Osterlauf naht: Resonanz jetzt schon groß

In weniger als einem halben Jahr soll es soweit sein: Am 8. April 2023 fällt am Sportzentrum Maspernplatz in Paderborn der Startschuss zur 75. Auflage des ältesten deutschen Straßenlaufs, dem Paderborner Osterlauf. Das alle Beteiligten „heiß“ auf dieses besondere Jubiläum sind, machte Osterlauf-Cheforganisator Christian Stork bei seiner Begrüßungsansprache anlässlich des ersten Sponsorenabends deutlich.

Die Resonanz ist jetzt schon groß. Das zeigen nicht nur die ersten Zahlen der erst vor kurzem gestarteten Onlineanmeldung, sondern auch das große Interesse der erschienenen Sponsoren und Mitglieder des Organisationsteams an diesem Abend.

Diese „Auftaktveranstaltung“ wurde von der Firma Glass GmbH in ihren neugestalteten Geschäftsräumen am Frankfurter Weg organisiert. So bekamen die Teilnehmer nicht nur einen Einblick in die Planungsdetails des nächsten Osterlaufs, sondern wurden von Glass-Geschäftsführer Carsten Olesch auch durch die Produktionshallen des Spezialisten für Lebensmittelmaschinen geführt. Ziel dieser Veranstaltungsreihe, die traditionell dreimal vor jedem Lauf stattfindet, soll sein, neben der Einstimmung auf den nächsten Osterlauf die zahlreichen Sponsoren des Laufes in den Mittelpunkt zu stellen und so zum Kennenlernen untereinander sowie der wichtigen Netzwerkbildung beizutragen.

Dass Sport und Gesundheit auch für Unternehmen zunehmend wichtiger werden, zeigt sich auch in den Teilnehmerzahlen des im Rahmen des Osterlaufes regelmäßig stattfindenden Firmencup.

Hoppe-Biermeyer läuft mit

Martin Kaiser, Präsident des Osterlauf-Ausrichters SC Grün-Weiß Paderborn, bedankte sich bei den erschienenen Sponsoren, denn ohne deren Unterstützung, auch während der vergangenen beiden durch Corona geprägten Jahre könnte der Osterlauf in seiner bewährten Form gar nicht mehr existieren.

Die große Bedeutung des Osterlaufes als eine der wichtigsten Laufveranstaltungen dieser Art in Deutschland unterstrich der heimische Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-Biermeyer in seinem Grußwort. Hoppe-Biermeyer, der gleichzeitig Vorsitzender des Sportausschusses des Landtags von Nordrhein-Westfalen ist, verriet den Teilnehmern, dass er schon zahlreiche wichtige Gespräche beim Laufen geführt habe und auch persönlich am 75. Osterlauf teilnehmen wolle.

Mehrere Rabatt-Aktionen

Trotz der gestiegenen Kosten in allen Bereichen gab GW-Vereinsmanager Mathias Vetter bekannt, dass es für die treuen Osterlauf-Teilnehmer mehrere Rabatt-Aktionen geben werde und dass die Preise in der aktuell laufenden ersten Vorverkaufsphase identisch mit den Preisen des vorigen Osterlaufs seien. Dieses Geschenk an alle Laufbegeisterten ließe sich, so Vetter abschließend, aber auch nur dank der Hilfe der Osterlauf-Sponsoren realisieren.