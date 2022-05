Der neue Bücherbus zieht immer noch alle Blicke auf sich, wenn er den großen und kleinen Lesern neuen Lesespaß bringt. Erst vor wenigen Wochen hat der neue Bus seinen Dienst als rollende Bibliothek im Kreis Paderborn aufgenommen. Offiziell eingeweiht wird das neue Gefährt am Sonntag, 8. Mai, von 11 Uhr an der Schützenhalle Steinhausen.

8000 Fahrten im Bildungsauftrag durch den Kreis Paderborn – Einweihung am 8. Mai

Das Gefährt ist neu – die Idee des Bücherbusses ist es nicht. 1971 wurde er aus der Taufe gehoben. Seitdem hat die Kreisfahrbücherei auf 8000 Fahrten Bücher, Zeitschriften und andere Medien in die Dörfer gebracht, die über keine eigene Bibliothek verfügen.

„Wir möchten einfach einmal Dankeschön sagen für das Angebot und für das große Engagement des ganzen Teams“, bedanken sich Nadine Kornfeld und Anja Sauer aus Thüle bei dem Team des Bücherbusses. Sie selbst haben schon als Kinder sehnsüchtig alle 14 Tage an der Haltestelle auf den Bücherbus gewartet. „Heute kommen wir mit unseren Kindern, für die jeder Besuch ein Highlight ist“, so die Mütter. „Der Bus hält direkt vor unserer Haustür. Das ist echt toll“, findet die neunjährige Charlotte Sauer.

Aber nicht nur der Nachwuchs, auch die beiden langjährigen Leserinnen selbst finden noch als Erwachsene Freude an dem Angebot. Schließlich habe der Bücherbus immer auch die aktuell angesagten Bücher und Bestseller an Bord.

Mit dem Bücherbus fördert der Kreis Paderborn seit fünf Jahrzehnten gleiche Bildungschancen für alle. Diesem Ziel ist auch der neue Bus gewidmet, der ebenfalls die Ortschaften in den fünf Kommunen Delbrück, Lichtenau, Salzkotten, Büren und Bad Wünnenberg anfährt. Dafür bietet er auch neue (technische) Umsetzungsmöglichkeiten. „Dank dieser bauen wir die Leseförderungsangebote der Einrichtung weiter aus“, erklärt Landrat Christoph Rüther. Dies geschieht direkt im Bus über einen Flachbildschirm, auf dem neben neuesten Veranstaltungstipps und Hinweisen auch Bilderbuchkino für Kinder angeboten werden kann.

Heinz-Josef Struckmeier, Leiter der Kreisfahrbücherei ergänzt: „Die Kinder haben nach der Coronakrise besonders viel nachzuholen. Unsere Aufgabe ist es daher mehr denn je, die Lesekompetenz der Kinder zu stärken.“ So nimmt das Busteam ab sofort auch wieder seinen Bildungsauftrag für die Grundschulkinder wahr. Bereits seit Jahren werden regelmäßige Schulbesuche mit Vorstellungen des Busses samt Erläuterungen zur Bedeutung des Lesens ins Alltagsgeschäft integriert. „Unser Ziel und unser Anspruch ist es, jedem Grundschüler und jeder Grundschülerin in den fünf Kommunen unseres Einzugsgebietes das Angebot der fahrbaren Bibliothek näher zu bringen“, so Heinz-Josef Struckmeier. Ab sofort setzt das vierköpfige Busteam alles daran, die coronabedingt ausgefallenen Schuleinführungen nachzuholen. Unterstützt wird die Einrichtung stets vom Förderverein „Der Bücherbus“ rund um seinen Vorsitzenden Friedhelm Hüwel. Er überreichte aus Anlass dieser besonderen Fahrt ein Paket neuer Bilder- und Leselernbücher für die Leseanfänger. Die dürfen sich unter anderem freuen auf das neue Bilderbuch mit Käpt‘n Sharky oder das neue Tafiti-Abenteuer für Erstleser.

Ab sofort dürfen wieder vier Leserinnen und Leser, egal welchen Alters, zeitgleich in den Bücherbus. Ein 3G-Nachweis ist nicht mehr erforderlich. Zur Sicherheit aller gilt aber weiterhin die Maskenpflicht: FFP2-Masken für Erwachsene, mindestens medizinische Masken für Kinder ab 6 Jahren.