Der Paderborner Fotograf und sein besonderes Motiv

Paderborn

Markus geht mit Gitarre in die Dunkelheit, an anderer Stelle des Bildbandes tritt er aus einem Getreidefeld ins helle Licht. Mal sitzt er verloren in einer Zimmerecke, mal arbeitet er hoch konzentriert an einer Skulptur aus Holz. Oliver Kleibrink hat dem Mann, der sich von seiner Drogen- und Alkoholabhängigkeit zu lösen versucht und dabei zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankt, ein fotografisches Tagebuch gewidmet.

Von Dietmar Kemper