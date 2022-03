Betreuungsstelle des Kreises Paderborn sucht rechtliche Betreuerinnen und Betreuer

„Jeder von uns kann in die Lage kommen, nicht mehr eigenverantwortlich handeln zu können“, weiß auch Christine Arndt von der Betreuungsstelle des Kreises Paderborn. Ein Unfall, ein Schlaganfall oder altersbedingt – plötzlich spielt der Kopf nicht mehr mit, und der Mensch braucht jemanden, der seine finanziellen, rechtlichen oder gesundheitlichen Belange klärt.

Viele Klienten sind nicht in der Lage mitzuhelfen

Seit zehn Jahren verhilft Köster den von ihr betreuten Menschen dazu, ein möglichst eigenständiges Leben nach ihren Vorstellungen führen zu können. Neben dem Kontakt zu Menschen gibt es auch einen weiteren wichtigen Aspekt an ihrer Arbeit, der ihr Freude bereitet. Das ist der Teil, den sie die „Detektivarbeit“ nennt. „Ich finde es spannend zu gucken, was unter den rechtlichen Rahmenbedingungen geht und wie ich das Beste für meine Klienten herausbekomme“, so Köster. Warum sie sich dafür wie Sherlock Holmes auf die Suche machen muss? Viele ihrer Klienten sind nicht in der Lage mitzuhelfen. Zum Beispiel überweist die Pflegekasse für eine über 90-jährige demente Seniorin nur die Hälfte der Pflegekosten. Dann beginnt Gunda Köster zu recherchieren, ob es zum Beispiel Ansprüche bei der Krankenkasse oder Beihilfe geben könnte. In anderen Fällen sucht sie nach Verwandten, die sich um die betreute Person kümmern können.

Viel Arbeit am Schreibtisch und am Telefon

Einen großen Teil ihrer Arbeit verbringt die rechtliche Betreuerin am Schreibtisch oder am Telefon: Einer jungen lernbehinderten Klientin, die zu ihrem Freund gezogen ist, hilft Köster bei der Wohnsitz-Ummeldung. Für einen schwerstabhängigen Suchtkranken vereinbart sie Untersuchungstermine. Für einen anderen Klienten macht sie die Steuererklärung. „Man muss beides mögen: sowohl die Arbeit mit den Menschen als auch die am Schreibtisch“, so Gunda Köster. Bevor sie sich als rechtliche Betreuerin selbstständig machte, war die gelernte Sozialarbeiterin unter anderem in der Altenhilfe tätig, hat mit psychisch Kranken gearbeitet und eine Fortbildung zur Schuldnerberaterin absolviert.

Weitere Betreuer gesucht

Mit ihrer beruflichen Vorerfahrung und Ausbildung deckt Gunda Köster viele Bereiche ihrer jetzigen Tätigkeit ab. Doch eine so umfassende Ausbildung im sozialen Bereich ist keine Voraussetzung, um als rechtlicher Betreuer oder Betreuerin ernannt zu werden. Beispielsweise können sich auch Rechtsanwälte oder Personen mit einer verwaltungs- oder kaufmännischen Ausbildung bewerben.

„Wir als Betreuungsstelle stehen den rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern zur Seite, beraten sie, helfen bei Fragen weiter und vermitteln Fortbildungen“, erklärt Christine Arndt. Bestellt werden rechtliche Betreuerinnen und Betreuer vom Betreuungsgericht. Die zuständige Betreuungsstelle schlägt dem Gericht zuvor einen Betreuer oder eine Betreuerin vor. Aufgabe der Betreuungsstelle ist es auch, Bewerbungen von Personen, die gerne in der Berufsbetreuung arbeiten möchten, entgegenzunehmen, sie in einem Gespräch kennenzulernen und sie auf ihre Eignung hin zu überprüfen.

Wer sich für diese Tätigkeit interessiert, kann sich an Christine Arndt von der Betreuungsstelle des Kreises Paderborn wenden unter Tel. 05251/308-5065 oder per E-Mail an ArndtC@kreis-paderborn.de. Darüber hinaus gibt es viele Informationen unter www.kreis-paderborn.de/betreuungsstelle.