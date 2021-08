Dicht geparkte Autos erschweren Einsatz der Feuerwehr in Bad Wünnenberg

Zweiter Brand in einem leerstehenden Hotel im Aatal binnen vier Wochen – ein Feuerwehrmann leicht verletzt

Bad Wünnenberg

Bereits zum zweiten Mal innerhalb in vier Wochen hat ein Feuer in einem leerstehenden Hotel im Aatal für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Nach Angaben der Bad Wünnenberger Feuerwehr erschwerten am Montagnachmittag Ausflügler und dichte geparkte Autos die Arbeit der Rettungskräfte.

wn