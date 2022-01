„Die Pandemie hinterlässt Spuren“

Hövelhof

Sie sind schon ein bisschen aufgeregt. Schließlich wissen die Grundschüler nicht so ganz genau, was auf sie zu kommt. Denn der Grundschulverbund Senne (Mühlenschule in Hövelhof und Furlbachschule in Hövelriege) ist Teil einer bundesweiten Studie zur Psyche von Grundschulkindern.

Von Kerstin Eigendorf