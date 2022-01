Die Inzidenz für den Kreis Paderborn ist am Freitag gestiegen, bildet aber längst noch nicht das Infektionsgeschehen ab. Das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW meldeten am Morgen einen Wert von 337,9 gegenüber 265,5 am Vortag. "Die tatsächliche Inzidenz liegt deutlich darüber", so der Kreis am Freitag in seinem Corona-Lagebericht.

Wie berichtet, hatte der Kreis Paderborn am Donnerstag eine Vereinfachung des Meldeverfahrens mit dem LZG bekannt gegeben, um die Abarbeitung der Corona-Fälle und die damit verbundene, zu niedrige Inzidenz in den Griff zu bekommen. „Bei dem derzeitigen Infektionsgeschehen schaffen wir es nicht mehr, alle Fälle mit Meldebogen an das LZG zu übermitteln. Wir haben uns deshalb darauf verständigt, erst einmal nur die Fallzahlen zu senden, und die Meldebögen im Nachgang nachzureichen“, sagte die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, Dr. Constanze Kuhnert.



Inzidenz

Weitere deutliche Anstiege sind daher in den kommenden Tagen zu erwarten. 408 Fälle aus dem Kreis Paderborn flossen am Donnerstag laut LZG neu in die Statistik ein, davon datierte die Landesbehörde 155 auf Donnerstag selbst, die anderen auf Tage davor (siehe unten: Melde- und Übermittlungsverzug). Die vielen Nachmeldungen der vergangenen Tagen erhöhten deren Inzidenz rückwirkend deutlich: von 265,5 auf 395 für Donnerstag, von 262,7 auf 494,7 am Mittwoch und von 345,7 auf 542 am Dienstag. Diese Werte sind hier auf der Website des Landeszentrums aufgelistet und dort über folgende Einstellungen zu finden: „Paderborn > Verlauf > alle Fälle > 7 Tage > pro 100.000“.



Der Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen liegt am 28. Januar bei 1084,1 und in Deutschland bei 1073. Der Blick in die Paderborner Nachbarkreise ergibt nach LZG-Angaben folgendes Bild: Gütersloh 1081,4 (Vortag: 959,7) – Hochsauerlandkreis 1042,7 (891,0) – Höxter 1.002,7 (886,0) – Lippe 682,8 (575) – Soest 1.014,6 (896,0).

Der Inzidenzwert ergibt sich aus der Summe der neuen Coronavirus-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.

28. Januar: Die Corona-Lage im Kreis Paderborn. Der Kreis erfasst seit Beginn der Pandemie alle Fälle, bei denen die Schnelltests (PoC-Antigen-Schnelltest) oder die PCR-Tests positiv ausgefallen sind, da bereits positive Schnelltests Quarantäneanordnungen auslösen, die auch die örtlichen Ordnungsämter kennen müssen. Zwar müssen auch die positiven PoC-Antigen-Tests an das LZG gemeldet werden, diese fließen aber nicht in die Statistik des LZG und RKI ein. Das LZG veröffentlicht nach den Richtlinien des RKI ausschließlich jene Fälle, bei denen der positive Schnelltest bereits durch einen PCR-Test labordiagnostisch bestätigt wurde. Daher sind die Fallzahlen von RKI/LZG und Kreis Paderborn nicht deckungsgleich.

61 Corona-Erkrankte mit Wohnsitz im Kreis Paderborn werden den Kreis-Angaben zufolge derzeit in Krankenhäusern im Kreis behandelt, 19 von ihnen intensivmedizinisch (Donnerstag: 53/17). Das DIVI-Intensivregister gibt für den Kreis Paderborn an, dass 58 von 74 Intensivbetten belegt sind (Stand: 28.1., 14.45 Uhr, stündliche Aktualisierung, Erwachsenen-Intensivstationen). 190 Menschen sind seit Pandemie-Beginn in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Weitere 439 Erkrankte gelten laut Kreis als genesen. Die Zahl der Infizierten liegt laut Kreis nun bei 1818. Am Donnerstag waren es 2052. Die Anzahl der nachgewiesenen Fälle der Virusvariante Omikron (B.1.1.529) ist von 350 auf 382 gestiegen. 65 davon wurden laut Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW in den vergangenen sieben Tagen diagnostiziert (hier geht es zur Statistik). Bei den Omikron-Fällen wird eine hohe hohe Dunkelziffer im Kreis vermutet. Die Anzahl von 382 Fällen ist die niedrigste in NRW.





Impfungen

Sowohl in der Impfstelle in der Sälzerhalle in Salzkotten als auch bei den mobilen Impfaktionen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz ist eine FFP2-Maske zu den Impfterminen zu tragen.

Mobile Impfaktionen:

- Mittwoch, 2. Februar, 12-17 Uhr: Jobcenter Paderborn, Ratenaustraße 28-30, mit Termin: kreis-paderborn.de/impfen; angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab 12 Jahren; es besteht freie Impfstoffwahl



Erwachsenen- und Kinderimpfungen in der Impfstelle des Kreises Paderborn in der Sälzerhalle in Salzkotten in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (Impfen mit und ohne Termin):

Angeboten werden die mRNA-Impfstoffe Biontech für alle zwischen 12 und 29 Jahren und Moderna ab 30 Jahren. Impftermine für Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen für alle ab 12 Jahren können unter kreis-paderborn.de/impfen vereinbart werden.



Erstimpfungen für alle ab 12 Jahren sind in der Sälzerhalle auch ohne Termin zu den Öffnungszeiten der Impfstelle möglich: Geimpft wird montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr und donnerstags und freitags von 12 bis 20 Uhr.



Mitzubringen sind zu den Impfterminen ein amtliches Ausweisdokument, zum Beispiel der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Impfpass (soweit vorhanden) und die Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten bei den Kinderimpfungen. Ein Mustervordruck steht unter kreis-paderborn.de/impfen bereit.

Hintergrund

Alle Entwicklungen rund um das Coronavirus in OWL, Deutschland und auch weltweit lesen Sie im Newsblog des WESTFALEN-BLATTES.

Das Infotelefon des Paderborner Kreisgesundheitsamts ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr und am Samstag in der Zeit von 12 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 05251/3083333 zu erreichen. Beantwortet werden allgemeine Fragen zu COVID-19, zu den aktuellen Quarantäne- und Isolationsregeln sowie rund um das Thema Impfen gegen das Coronavirus.

www.kreis-paderborn.de/corona

www.kreis-paderborn.de/impfen

www.kreis-paderborn.de/schnelltest

Patienten mit Verdacht auf Corona können sich außerhalb der Öffnungszeiten der Hausarztpraxen an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, Telefon 116117 wenden. In Notfällen wie Atemnot oder starke Schmerzen im Herzbereich oder Brust sollte sofort der Notruf 112 gewählt werden.

Unter www.corona-schutzimpfung.de ist ein Informationsangebot abrufbar, das bundeseinheitliche Informationen rund um die Schutzimpfung bereithält. Unter der Rufnummer 116117 werden Fragen rund um Corona-Schutzmaßnahmen und die -Schutzimpfung beantwortet – kostenlos, sieben Tage pro Woche, von 8 bis 22 Uhr.

Hier informiert die Bundesregierung zum Coronavirus und zur Corona-Schutzimpfung, und hier das Land Nordrhein-Westfalen: https://www.land.nrw/corona (Coronaschutzverordnung in der ab dem 16. Januar gültigen Fassung).

Stichwort: Melde- und Übermittlungsverzug

Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) NRW führt zum Meldeprozess auf seiner Website folgendes aus: „Dargestellt wird der jeweilige Meldestand, den die Gesundheitsämter entsprechend den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) anhand der örtlichen Meldungen feststellen und an das LZG übermitteln. Das LZG seinerseits leitet die Daten täglich im Laufe des Abends an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiter, beide weisen einmal täglich zum Tageswechsel einen aktualisierten Stand aus. Dieser mehrstufige Meldeprozess ist vor allem in den örtlichen Gesundheitsämtern arbeits- und zeitaufwändig und unterliegt einer ständigen Qualitätssicherung. Daher kommt es immer wieder vor, dass die Angaben auf der örtlichen, der Landes- und der Bundesebene nicht vollständig deckungsgleich sind. Insbesondere ist es möglich, dass vor Ort bereits Informationen vorliegen, die noch nicht im Meldewesen weitergeleitet wurden.“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) dazu: "Für die Gesamtzahl pro Bundesland/Landkreis werden die den Gesundheitsämtern nach Infektionsschutzgesetz gemeldeten Fälle verwendet, die dem RKI bis zum jeweiligen Tag um 0 Uhr übermittelt wurden. Für die Darstellung der neuübermittelten Fälle pro Tag wird das Meldedatum verwendet – das Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt und ihn elektronisch erfasst hat. Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug). Jeden Tag werden dem RKI neue Fälle übermittelt, die am gleichen Tag oder bereits an früheren Tagen an das Gesundheitsamt gemeldet worden sind. Diese Fälle werden in der Grafik Neue COVID-19-Fälle/Tag dann bei dem jeweiligen Datum ergänzt." Der genaue Infektionszeitpunkt der gemeldeten Fälle kann in aller Regel nicht ermittelt werden. Das Meldedatum an das Gesundheitsamt spiegelt daher am besten den Zeitpunkt der Feststellung der Infektion (Diagnosedatum) und damit das aktuelle Infektionsgeschehen wider. Durch den Meldeverzug sind die Daten die letzten Tage in der Grafik noch unvollständig und füllen sich mit den in den kommenden Tagen nachfolgend übermittelten Daten auf.