Dirk Claes zum neuen Oberst gewählt

Im Mittelpunkt stand dabei die Wahl eines Nachfolgers für Oberst Norbert Franke. Dieser hatte sich nach nunmehr 20 Jahren Vorstandsarbeit, darunter zehn Jahre als Oberst, nicht mehr zur Wahl gestellt. In geheimer Wahl, wie satzungsgemäß vorgeschrieben, wurde der vom Vorstand einzig vorgeschlagene Kandidat und bisherige Hauptmann der Balkankompanie, Dirk Claes, mit überragender Mehrheit zum neuen Oberst gewählt. Er leitet von nun an die Geschicke des Bataillons mit mehr als 600 Schützen.

Der neugewählte Oberst Dirk Claes (links) mit seinem Amtsvorgänger und dem neuen Ehrenoberst Norbert Franke. Foto: Holger Röhren

Als erste Amtshandlung dankte der frisch gewählte Oberst seinem Vorgänger Norbert Franke für die geleistete Arbeit und ernannte diesen zum Ehrenoberst. Beim Überreichen der Ehrenurkunde erhoben sich die anwesenden Mitglieder von ihren Plätzen und würdigten Franke mit minutenlangem Beifall. Als Anerkennung für seine langjährige Vorstandsarbeit bekam er als Geschenk eine geschnitzte Holzstele mit dem Wappen des Heimatschutzvereins überreicht.

Danach standen weitere Wahlen auf der Tagesordnung. So wurden Sebastian Schulz und Frederik Sperling in ihren Ämtern als Adjutanten wiedergewählt, ebenso wie der 2. Kassierer Daniel Wegener.

1200 Euro für die Ukraine-Hilfe

Spannend war die Wahl der Neubesetzung eines Platzoffiziers zwischen zwei Bewerbern. Der bisherige Platzoffizier Robert Lauströer hatte sich für neue Aufgaben im Vorstand der Balkankompanie empfohlen. Patrick Delitzscher setzte sich gegen Alexander Wegener durch. Dieter Fulde wurde für seine jahrelange Vorstandsarbeit im Heimatschutzverein zum Ehrenoberleutnant ernannt. Bataillonsgeschäftsführer Peter Grote sowie der Hauptkassierer Michael Webers trugen außerdem die Geschäfts- und Kassenberichte der Jahre 2020 und 2021 vor.

Traditionell wird im Verlauf der Schützenversammlung für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation in der Ukraine wurde in diesem Jahr entschieden, die Hälfte der Spendensumme an die städtische Ukraine-Flüchtlingshilfe zu spenden. Insgesamt kam an diesem Abend eine Spendensumme in Höhe von 971,97 Euro zusammen, die vom HSV auf 1200 Euro aufgestockt wurde.

Schützenfest vom 25. bis 27. Juni

Nach rund 1000 Tagen Amtszeit des amtierenden Königspaares Christoph und Ulla Quasten sowie allen weiteren Repräsentanten des HSV blickt man voller Zuversicht auf das diesjährige Schützenfest, das laut Planungen am 25. bis 27. Juni 2022 stattfinden soll.