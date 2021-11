Drei Schwerverletzte bei Unfall im Aftetal

Bei einem Verkehrsunfall in Hegensdorf haben am Montag drei Personen im Alter von 75, 85 und 90 Jahren laut Polizei schwere Verletzungen erlitten. Zwei Autos stießen auf der Kreuzung L549/K34/Hauptstraße zusammen, weil einer der Fahrer die Vorfahrt missachtete.

Ein 75-jähriger Mann fuhr den Angaben zufolge gegen 17.30 Uhr mit einem Mitsubishi Space Star auf der L549 von Büren in Richtung Bad Wünnenberg. Auf der K34 näherte sich ein 90-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus Richtung Weiberg der Kreuzung mit der L549. Er hielt zunächst am Stop-Zeichen an und fuhr dann in Kreuzungsbereich ein, wie die Polizei am Dienstagvormittag weiter berichtet. Dabei missachtete der Astra-Fahrer die Vorfahrt des Mitsubishi-Fahrers. Dieser bremste und versuchte, nach links auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der Mitsubishi frontal gegen die vordere rechte Seite des Opels. Beide Fahrer und die Beifahrerin im Opel erlitten schwere Verletzungen. Die 85-Jährige wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte zur Versorgung der Verletzten im Einsatz. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser nach Paderborn und Salzkotten gebracht.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Ausgelaufene Fahrzeugflüssigkeiten wurden von der Feuerwehr beseitigt. Für etwa zwei Stunden war die Landesstraße gesperrt. An den Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden.