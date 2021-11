Drogendealer in Paderborn festgenommen

Die Polizei hat am Sonntag am Fürstenweg einen 28-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Kokain und Heroin gehandelt zu haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hätten Fahnder Drogen bei dem Mann sichergestellt.

Der 28-Jährige stammt laut Polizei aus Albanien und lebt in Deutschland ohne festen Wohnsitz. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurde er am Montag dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.

Im Zuge von laufenden Drogenermittlungen gab es den Angaben zufolge Hinweise, dass im Karree zwischen Fürstenweg, Rolandbad, Padersteinweg und Ottilienquelle Straßenhandel mit Kokain stattfinde. An mehreren Stellen seien in den vergangenen Wochen Utensilien zum Drogenkonsum gefunden worden.

Zeugen berichteten von Personen aus der Drogenszene, die sich regelmäßig nahe der dortigen Kita aufhielten. Die Polizei setzte Zivilfahnder ein, die schnell einen verdächtigen Mann ausmachten, der vermutlich im Umfeld versteckte Drogen umsetzte. Am Sonntagabend tauchte der Verdächtige mit einem Fahrrad am Padersteinweg und an der Ottilienquelle auf.

Die Einsatzkräfte entschlossen sich zur Kontrolle des Mannes und stellten ihn an der Paderbrücke auf dem Fürstenweg. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen wurden versteckt in seiner Unterwäsche mehrere Verkaufsverpackungen Kokain gefunden.

Die Polizei setzte einen Diensthund in dem Karree ein, um Drogenverstecke ausfindig zu machen. Der Drogenspürhund schlug zweimal an. In den Verstecken konnten etwa 30 weitere Einheiten verkaufsfertig verpacktes Kokain sowie Heroin aufgefunden werden, teilte die Polizei mit.