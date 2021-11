Einbruch in Kongresshaus und Sakristei

In Paderborn und Bad Lippspringe ist es am Wochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen. In der Kurstadt haben sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Kongresshaus und zur St.-Martin-Kirche verschafft.

In das Kongresshaus in Bad Lippspringe ist eingebrochen worden.

Der Einbruch ins Kongresshaus muss zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagmorgen, 10.30 Uhr, erfolgt sein. Nachdem die Täter durch eine Tür in das Gebäude eingedrungen waren, hebelten sie mehrere Türen auf und öffneten Schränke sowie Schubladen. Zur Beute liegen bislang keine Angaben vor.

Vermutlich machten die Einbrecher in der nahe gelegenen St-Martin-Kirche auch keine Beute. Zwischen 15.15 Uhr und 7.50 Uhr brachen sie die schwere Holztür zur Sakristei auf und eine weitere Tür im Innern. Auch in den Schränken wurde nach Diebesgut gesucht, aber offenbar ohne Erfolg.

Im Zeitraum von Freitag- bis Samstagmittag war in Benhausen ein Einfamilienhaus am Thorenknick das Ziel von Kriminellen. An der Rückseite des Hauses schoben sie die geschlossenen Rollläden hoch und hebelten ein Fenster auf. Sie drangen in das Haus ein und suchten nach Wertsachen. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt.

Am Anemonenweg in Sande hatten die Bewohner ihre Doppelhaushälfte am Sonntag gegen 16 Uhr verlassen. Als sie gegen 22.30 Uhr zurückkamen, stand die Terrassentür auf. Die Einbrecher hatten ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen und waren vermutlich ohne Beute geflüchtet.