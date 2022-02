Altenbeken-Buke

Ein Bus der etwas anderen Sorte steht den Einwohnern der ländlichen Regionen der Kreise Paderborn und Höxter seit August vergangenen Jahres zur Verfügung und bietet seine Dienste an: Der „Volksbank-Bus“, eine mobile Filiale der Verbund-Volksbank OWL mit dem man zwar nicht pünktlich zur Arbeit kommt, der jedoch in Zeiten schwindender Bankfilialen eine innovative Alternative zur Abwicklung jeglicher Bankdienstleistungen bietet. Wie beispielsweise jeden Mittwochmorgen an der Dorfstraße 4 in Buke.

Von Kevin Müller