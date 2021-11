Elias Sansar und Laura Stuhldreyer gewinnen beim Airport Run 2021

700 Läuferinnen und Läufer am Flughafen Paderborn/Lippstadt

Büren

7. Auflage des Airport Runs in Büren-Ahden: Fast 700 Läuferinnen und Läufer haben sich am Sonntag von der Start- und Landebahn des Flughafens Paderborn/Lippstadt auf den zehn Kilometer langen Rundkurs des Volkslaufs gemacht. Hermannslauf-Sieger Elias Sansar (TuS Eintracht Bielefeld) gewann – wie bei der jüngsten Auflage 2016 – die Männer-Konkurrenz in 33:59 Minuten und Laura Stuhldreyer (7CRun Team) mit 40:27 Minuten bei den Frauen.

