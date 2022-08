Erdgaskunden bekommen Besuch

Insgesamt 100.000 Gasgeräte im gesamten Bereich des Netzbetreibers Westfalen Weser (WW) müssen umgestellt werden. Das Unternehmen will das Mammutprojekt Erdgasumstellung daher auch in den Ortschaften Bad Wünnenberg, Borchen und Lichtenau fortsetzen. Das teilte WW am Dienstag mit.

Westfalen Weser informiert: Umstellung läuft in Bad Wünnenberg, Borchen und Lichtenau an

Die einzelnen Haushalte in Bad Wünnenberg, Borchen und in Teilen von Lichtenau seien im Frühjahr angeschrieben worden, jetzt beginne der eigentliche Geräteumstellungsprozess der Gasversorgung. „In Kürze bekommen die Kunden einen zweiten Brief mit dem Terminvorschlag für die Geräteerfassung“, teilt WW mit. Trotz der aktuellen Diskussion um Erdgaslieferungen aus Russland sei Westfalen Weser (WW) verpflichtet, die Erdgasumstellung in seinem Netzbereich fortzuführen.

Mit der Organisation der Gasgeräteumstellung habe Westfalen Weser das Unternehmen „Regiocom“ beauftragt. Die jeweiligen Gasgerätedaten werden demnach von den Dienstleistern „NGC Tec GmbH“ und „LPR Energy GmbH“ aufgenommen. Die Qualitätsprüfung übernehme wieder „Regiocom“.

In den nächsten Wochen werden deren Mitarbeiter in den beiden Städten bei den Kunden mit Gasversorgung klingeln, um die konkreten Geräte zu erfassen. „Die von uns beauftragten Monteure kommen in die Haushalte, um die wichtigen Daten wie Hersteller oder Serientyp der einzelnen Gasgeräte zu ermitteln. Nur so können wir die passenden Ersatzteile bestellen. Wir wissen, dass dies eventuell mit Aufwand verbunden ist und bedanken uns schon im Vorhinein für die Unterstützung“, erläutert Andre Gleichmann, Projektleiter Erdgasumstellung bei Westfalen Weser, den Ablauf. Die Briefe mit den Terminvorschlägen für die Datenaufnahme werden in der nächsten Zeit nach Bad Wünnenberg, Borchen und Lichtenau verschickt und haben einen Vorlauf von mindestens drei Wochen. Wichtig: Die Mitarbeiter der genannten Unternehmen werden sich mit einem Ausweis von Westfalen Weser sowie einer für die jeweiligen Haushalte individuell erstellten PINNummer/Auftragsnummer ausweisen. Es sollen nur Personen ins Haus gelassen werden, die unaufgefordert ihren Ausweis sowie die PIN-Nummer vorzeigen.

Die konkrete Geräteanpassung in privaten Haushalten und Gewerbebetrieben in den drei Kommunen geschieht dann erst in 2024. Damit die Geräte keinen Schaden nehmen und ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist, müssen sie einzeln durch einen Fachbetrieb angepasst werden. Die Reihenfolge der Umstellung für die einzelnen Regionen wird dabei von den Betreibern der Fernleitungsnetze in einem sogenannten „Netzentwicklungsplan Gas“ „Damit die Geräte keinen Schaden nehmen und ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist, müssen sie für eine zuverlässige Funktion einzeln durch einen Fachbetrieb angepasst werden.“

Westfalen Weser festgelegt, der von der Bundesnetzagentur genehmigt wird. Der Umstellungsplan legt unteranderem fest, ab wann die Kunden im Erdgasnetzgebiet mit H-Gas und nicht mehr mit L-Gas versorgt werden. In Bad Wünnenberg, Borchen und Ortsteilen von Lichtenau müssen im Vorfeld die Geräte in rund 5200 privaten Haushalten und Gewerbebetrieben erfasst und angepasst werden. Die meisten Geräte, die bisher mit L-Gas betrieben wurden, dürfen und können nicht ohne weiteres mit HGas betrieben werden, stellt WW klar.

Zuständig für diese Umstellungsmaßnahmen ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der jeweilige sogenannte „Netzbetreiber“. In vielen Gebieten in OWL ist das Westfalen Weser – unabhängig vom Gaslieferanten, bei dem Endkunden ihr Gas beziehen. „Westfalen Weser wird auch weiterhin alle Gaskunden in ihrem Versorgungsgebiet über den Ablauf informieren“, stellt der Netzbetreiber klar.

Für weitere Informationen – beispielsweise zur Anpassung, Kostenerstattung, Legitimation der Monteure oder weiteren Themen – können sich Kunden an die 0800/55 33221 wenden; E-Mail-Adresse: [email protected] Infos unter www.erdgasumstellung.de.