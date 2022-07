Ernste Töne und spaßige Anekdoten beim Frühstück des Paderborner-Bürger-Schützenvereins

Freche Sprüche, augenzwinkernde Seitenhiebe, viel- bis eindeutige Geschenke: Das Paderborner Schützenfrühstück sorgte am Montag für beste Unterhaltung in den Kompanien. Oberst Thomas Spieker teilte mächtig aus, schlug aber auch ernste bis würdevolle Töne an, um verdiente Schützen zu ehren oder ihnen für ihren Einsatz zu danken.

Den Streit um die Thune-Wiesen in Mastbruch und den illegalen Bau einer Brücke im militärischen Bereich thematisierte Oberst Thomas Spieker (rechts). Er überreichte dem britischen Kommandeur Tim Hill (links) ein neues Warnschild. Mit im Bild: Landrat Christoph Rüther und Bürgermeister Michael Dreier.

Eine solche Auszeichnung ging an den Ehrenhauptmann der Maspern, Norbert Löseke, der mit dem Ehrenstern des PBSV ausgezeichnet wurde. Sein Einsatz und seine Zuverlässigkeit seien überragend. Löseke habe die Maspern-Kompanie im Jahr 2010 in einem hervorragenden Zustand übergeben. Der Ehrenhauptmann wirkte sichtlich gerührt angesichts der stehenden Ovationen, die ihm durch die Schützen zuteil wurden.

Großer Dank ging zudem an die drei Königsträßer Dietmar Wolff, Olaf Hillebrand und Sascha Koch. Spieker lobte ihren Einsatz nach dem Tornado. Sie hatten auf dem Schützenplatz eine Versorgungsstation für 200 Helfer eingerichtet und zwei Tage lang die Einsatzkräfte gestärkt. Sie hätten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man immer auf die Schützen des PBSV zählen könne. Das betonte auch Bürgermeister Michael Dreier. Ihn mache der große Einsatz der vielen zupackenden Menschen „im tiefsten Herzen stolz“.

Ebenso ernst gemeinte Worte schlug Spieker bei seinen Ehrengästen vom Panzerbataillon 203 in Augustdorf und den Vertretern des britischen Militärs aus Sennelager an. Dass die Soldatinnen und Soldaten in ihren Einsätzen zur Sicherheit der Menschen ihr Leben aufs Spiel setzten, könne nicht hoch genug angerechnet werden.

Dennoch erlaubte sich Oberst Spieker einen Spaß mit einem Ehrengast: Tim Hill, dem Kommandeur der britischen Streitkräfte, überreichte er in Erinnerung an den Streit über den illegalen Bau der „Golden Gate Bridge“ über die Thune im militärischen Sperrgebiet ein nagelneues Warnschild. Die Botschaft an alle illegalen Brückenbauer: „Vorsicht Schusswaffengebrauch!“

Kämper-Hauptmann Jürgen Lutter nahm sich Bürgermeister Dreier vor. Der erste Mann der Stadt sei viel unterwegs, um allen Vereinen seine Unterstützung zu versichern. Für diese unterschiedlichen Einsätze erhielt Dreier nun eine Multifunktionsjacke geschenkt: Eine einmalige Patchwork-Arbeit – passend für alle Anlässe bei Feuerwehr, Schützen, Karnevalisten und Maltesern. Und sie passte Dreier wie angegossen.

Was zum Anziehen verschenkte auch Heide-Hauptmann Peter Disselnmeyer. Er kürte das neue Heide-Gremium, das wöchentlich an der Theke der Schinkenbäckerin tage. Gemeint war damit das Quartett um Ferdi Hesse-Pawlak (Bob der Baumeister), Heinz-Josef Nötges (Der alte Fritz), Pfarrer Thomas Stolz (Don Camillo) und Georg Ortwein (Peppone), die mit passenden Beinamen und T-Shirts versehen wurden. „Das sind gestandene Persönlichkeiten der Stadtheide, die in der Kompanie viel regeln. Wenn die vier dort tagen, kann man dort seine Nöte vortragen“, verriet Peter Disselnmeyer. Ob das Gremium demnächst den Paderborner Stadtrat ablösen werde, ließ der Hauptmann jedoch offen.

Hier sitzen alle in einem Boot: Seit den Bataillonswahlen hat der PBSV einen neuen „8er“. Gemeinsam soll der neue Vorstand dafür sorgen, dass der Bürger-Schützenverein auf Kurs bleibt, wünschte sich Königsträßer-Hauptmann Andreas Kneer (links). Das Foto zeigt: (von rechts) Thomas Spieker, Thomas Brockmann, Christian Nolden, Frank Langenhorst, Bernd Zengerling, Marius Waßmuth, Pascal Döpker und Frederik Driller. Foto: Oliver Schwabe

Bei den Maspern standen die Padergärtner im Mittelpunkt, die sich nach dem Tornado um die Wiederherstellung des Paderquellgebiets kümmern sollen: (von links) Weihbischof Josef Holtkotte, Manfred Müller (Landrat a.D.), Carsten Linnemann (MdB), Maspern-Hauptmann Hubert Salmen, Michael Dreier (Bürgermeister), Christoph Rüther (Landrat), König Dirk Scholl, Heinz Paus (Bürgermeister a.D.), Oberst Thomas Spieker, Dompropst Joachim Göbel und Generalvikar Alfons Hardt. Foto: Oliver Schwabe

Heide-Hauptmann Peter Disselnmeyer (von links) ernannte das neue Heide-Gremium mit Ferdi Hesse-Pawlak, Heinz-Josef Nötges, Pfarrer Thomas Stolz und Ratsherrn Georg Ortwein. Foto: Oliver Schwabe

Bürgermeister Michael Dreier bekam in der Kämper-Kompanie von Jürgen Lutter die Joppe für jeden Anlass geschenkt: Eine Patchwork-Jacke für Termine bei Schützen, Feuerwehr und Maltesern. Foto: Oliver Schwabe