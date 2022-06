Ersatzverkehr im Kreis Paderborn und Höxter

Der Zeitraum ist bis 5. August in vier Phasen unterteilt, in denen verschiedene Streckenabschnitte betroffen sind. Es wird ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Die dritte Phase startet am 2. Juli und dauert bis 29. Juli. Vornehmlich betroffen ist dabei der Streckenabschnitt zwischen Paderborn Hauptbahnhof und Altenbeken. Nach Auskunft der DB Netz AG finden zwischen Altenbeken und Paderborn Brückenarbeiten und zwischen Langeland und Ottbergen Schienen- und Weichenarbeiten statt. Bis Freitag, 1. Juli, können die Züge zwischen Höxter-Ottbergen und Paderborn Hbf nicht fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen mit Halt zum Ein- und Ausstieg an allen Unterwegsbahnhöfen ist für alle ausfallenden Verbindungen eingerichtet.

