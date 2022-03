Erste Flüchtlinge sind in Bad Wünnenberg angekommen

Bad Wünnenberg

Die Hilfsbereitschaft für die Opfer des Krieges in der Ukraine ist auch in Bad Wünnenberg enorm, teilt die Stadtverwaltung mit. Daher habe sich die Stadt entschlossen, ein lokales Spendenkonto einzurichten. Das Geld werde unter anderem an die Paderborner Partnerstadt Przemyśl in Polen gehen, in der viele ukrainische Flüchtlinge ankommen, die vorläufig vor Ort versorgt und untergebracht werden müssen.