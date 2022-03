Erzbischof verschenkt homofeindliches Buch

Erzbischof Hans-Josef Becker hatte das Buch „Wer nicht Gott gibt, gibt zu wenig“ an die Priester und Diakone weitergeleitet. Die Pressestelle des Erzbistums betonte am Donnerstag, die in dem Buch geäußerten Einschätzungen zur Homosexualität deckten sich nicht mit denen des Erzbischofs. „Das Buch hatte Paul Josef Kardinal Cordes als Autor dem Erzbischof und den Priestern des Erzbistums Paderborn gewidmet“, erläuterte der stellvertretende Pressesprecher Thomas Throenle: „Aus gegebenem Anlass wurde es mit der traditionellen Postsendung des Erzbischofs in der Vorweihnachtszeit an die Geistlichen beigelegt. Das Schreiben des Erzbischof selbst ging auf andere aktuelle Themen ein, die das Erzbistum Paderborn betrafen und Erzbischof Hans-Josef Becker wichtig erschienen.“

