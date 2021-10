„Es kommt auf jede Minute an!“

Bad Lippspringe/Schlangen

Pizzaboten kennen das Problem, Zeitungsausträger auch: Gerade in der Nacht sind viele Hausnummern nicht oder nur schwer zu erkennen. Bei einem Rettungseinsatz kann ein gut ausgeleuchteter Hauseingang sogar lebenswichtig sein – besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit. „Gerade bei Notfällen wie einen Herzinfarkt dürfen wir keine Zeit verlieren. Da kommt es buchstäblich auf jede Minute an“, macht Alfons Twielemeier, Leiter der DRK-Rettungswache in Bad Lippspringe, gegenüber dieser Zeitung deutlich.

Von Klaus Karenfeld