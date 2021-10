Essen vergessen, Haus verraucht

Aufmerksamer Nachbar bringt in Hövelhof einen Topf raus

Hövelhof

Zwei nahezu zeitgleiche Einsätze forderten die Hövelhofer Feuerwehr am frühen Donnerstagabend. Zunächst wurde die Wehr zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand in die Leuschnerstraße gerufen; noch während des Einsatzes dort löste die Brandmeldeanlage eines Verbrauchermarktes an der Ferdinandstraße aus.

Von Axel Langer