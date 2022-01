Fachkräfte in einigen Branchen händeringend gesucht

Das Gastgewerbe hatte auch 2021 mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Durch den langen Lockdown orientierten sich Fachkräfte um, so dass nun auch im Kreis Paderborn Arbeitskräfte in den Gaststätten fehlen. Heinz Thiele ist Agenturchef in Paderborn.

Foto: Christophe Gateau/dpa