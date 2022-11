Felix Fit soll Kinder für Bewegung begeistern

Kitas aus dem Kreis Paderborn nehmen an Präventionsprojekt teil

Die Leiterinnen und Erzieherinnen der KiTas aus Büren, Hövelhof, Paderborn, Salzkotten und Bad Lippspringe hatten Spaß bei der Felix Fit-Schulung (von hinten links) AOK-Unternehmensbereichsleiter Frank Simolka, Physiotherapeut Hugo Huppert, Dr. Harald Stübs, Dr. Hartmut Heinze. Zweite Reihe Mitte: Valentina Seriko, Erzieherin aus dem Kinderhaus Luftikus in Paderborn.

Beteiligt sind die Kindertagesstätten ‚Evangelisches Familienzentrum Emmaus‘ und St. Elisabeth Brenken (beide aus Büren), die katholische Kita Herz-Jesu Hövelriege und der Kindergarten Klausheide (beide aus Hövelhof), das Kinderhaus Luftikus (Paderborn), die Kita Sälzerkrümel (Salzkotten) und die Städtische Kita Adolf Kolping (Bad Lippspringe). Erzieherinnen und Erzieher der Einrichtung wurden jetzt in den Programmen ‚Felix Fit‘ und ‚JolinchenKids‘ von Physiotherapeut Hugo Huppertz, Dr. Harald Stübs, Facharzt für Psychologie, und Dr. Hartmut Heinze, Chefarzt der Orthopädie der Gräflichen Kliniken in Bad Driburg, geschult.

Sich einfach mal so richtig austoben – für Kinder sollte das ein fester Bestandteil des Tages sein und ein guter Weg mit Freunden und Eltern Spaß zu haben. Aktuelle Studien zeigen jedoch, dass nur etwa ein Drittel der Mädchen und Jungen im Kindergartenalter auf die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Aktivität von mindestens einer Stunde pro Tag kommen. Eine Familienstudie der AOK spricht bei Kindergartenkindern sogar von bis zu drei Stunden am Tag.

Aus diesem Grund sei das Präventionsprojekt ins Leben gerufen worden. „Früher war Bewegungsmangel kein Thema, man spielte ,draußen', es gab Platz und wenig Autos – hier hat sich in den letzten Jahrzehnten viel verändert. Die Folgen des Bewegungsmangels sind gravierend – Haltungsschäden, Koordinationsstörungen, Herz-Kreislaufschwächen, Übergewicht. Dem gilt es vorzubeugen, mit einem kindgerechten Programm“, fordert Dr. Hartmut Heinze, Chefarzt der Orthopädie der Gräflichen Kliniken in Bad Driburg.

In abwechslungsreichen Bewegungseinheiten werden die Kinder von der Figur ‚Felix Fit‘ begleitet, die ihnen Vorbild für ein bewegtes und gesundes Verhalten sein soll. Eine wichtige Rolle in dem Konzept spielen auch die Eltern, die durch Elterninformationen und eine gemeinsame Eltern-und-Kind-Einheit aktiv eingebunden werden.

Valentina Seriko, Erzieherin aus dem Kinderhaus Luftikus in Paderborn, freut sich auf das Projekt in Ihrer Einrichtung: „Wir möchten, dass die Kinder in unserer Betreuung optimale Startbedingungen haben und gesund groß werden. ‚Felix Fit‘ legt Wert darauf, Eltern aktiv einzubeziehen und die Gesundheit der Erzieherinnen und Erzieher und vor allem der Kinder zu fördern. Das hat uns sehr angesprochen. Wir freuen uns auf die Teilnahme.“

Neben ‚Felix Fit‘ bietet die AOK für interessierte Kindergärten noch das Präventionsprogramm ‚JolinchenKids‘ mit den Schwerpunkten Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden an. Interessierte Einrichtungen können sich bei der AOK NordWest um eine Projektteilnahme bewerben, betont die zuständige Mitarbeiterin Maria Zank.