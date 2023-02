Feuerwehruniform entwickelt in Bad Wünnenberg

Bad Wünnenberg

Extrem hitzebeständig, absolut wasserdicht und atmungsaktiv – diese Anforderungen stellen Feuerwehrleute an ihre Einsatzkleidung. Die Bad Wünnenberger Firma Palladion will darüber hinaus, dass die Kleidung so leicht und komfortabel wie möglich ist und damit am Markt punkten.

Von Franz Purucker