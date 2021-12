Firmen leiden unter Energiepreis-Explosion

Die Folge: Lediglich Bestandskunden profitieren vorerst von den eingekauften Gasmengen. Beim Stromgeschäft sieht es nicht viel besser aus.

Stadtwerke-Chef Christian Müller hat sich angesichts der Gesamtsituation den Fragen von RLS TV und WESTFÄLISCHES VOLKSBLATT gestellt. Das Video-Interview mit Moderator Jürgen Lutter ist ab sofort verfügbar.

Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT hat Unternehmern bei einer Video-Umfrage auf den Zahn gefühlt. Wie sehen sie die Preisentwicklung und wie gehen sie damit um? Die beiden Paderborner Schausteller Tino Noack (Riesenrad) und Hartmut Nessel (Glühwein) kritisieren, dass sämtliche Investitionen der jüngsten Vergangenheit in energiesparende Maßnahmen verpuffen. Anstatt wie erhofft Geld sparen zu können, laufen die Stromkosten weiter aus dem Ruder. „Wir haben zwar aufgrund der Energiesparmaßnahmen nun ein reines Gewissen, dass wir weniger Strom verbrauchen. Aber im Grunde zahlen wir mehr als vorher“, sagt Nessel.

Das bestätigt auch Restaurant-Chef Orlando Rollo von der Paderborner Trattoria Il Postino. „Für die Gastronomie sind die Energiepreise ein Schlag ins Kontor. Es entwickelt sich in eine falsche Richtung. Die Preissteigerungen können wir nicht an unsere Stammkunden weitergeben.“ Und Silvia Pamme, Inhaberin der Boutique Kamp 18 in Paderborn, kritisiert, dass Unternehmer kaum Möglichkeiten haben, Energie einzusparen. „Wir müssen Ware ordern und holen. Das geht nicht mit dem ÖPNV. Und im Geschäft können wir die Temperaturen nicht drosseln, weil Kunden sich in einer warmen Atmosphäre in der Kabine umziehen wollen. On top kommt Corona – die Kunden sind stark verunsichert. Wir sind in mehrfacher Hinsicht bestraft. Wir können es aber nur hinnehmen.“

Wie schlimm wird es also mit den Energiepreisen? Laut Christian Müller sind Prognosen nahezu unmöglich. „Vor drei Monaten sprachen Analysten von einem kurzfristigen Effekt. Ich glaube mittlerweile nicht mehr daran. Die Situation wird sich weit bis ins nächste Jahr hineinziehen.“

Viele Bürger fürchteten, dass die Senkung der EEG-Umlage nicht bei ihnen ankomme. Müller stellt klar, dass der Effekt zumindest indirekt spürbar sein werde. „Ich breche da eine Lanze für die lokalen Stadtwerke, die sehr genau kalkulieren. Vielfach werden die Preissteigerungen am Markt durch die Senkung der EEG-Umlage kompensiert. In den allermeisten Fällen sind die Preise stabil oder aber sogar leicht gesenkt worden“, sagt der Geschäftsführer. Anders sehe es bei den „Energie-Discountern“ aus, die trotz der Senkung der Umlage die Preise auf über 40 Cent je Kilowattstunde schießen ließen.

Was bedeutet das für energieträchtige Branchen? Wie lange können sie durchhalten? Müller: „Einige Betriebe sind in einer komfortablen Situation, weil sie längerfristige Verträge haben. Wer aber über eine Tranchen-Beschaffung oder am Spotmarkt den Strom bezieht, muss schon schauen, wie er künftig über die Runden kommt“, zeichnet Müller ein düsteres Bild. Das komplette Interview ist hier zu sehen:

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Bisher erschienen

In der Reihe „RLS TV sind bislang Interviews erschienen mit dem Vizepräsidenten des Bundesverbandes Farbe, Dietmar Ahle, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Linnemann, mit der Vorstandsfrau der Verbund-Volksbank OWL, Ina Kreimer, mit dem Flughafen-Chef Roland Hüser und IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke.

www.rls.de/RLS-TV/