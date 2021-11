Notfallseelsorger: „Floskeln machen nur aggressiv“

Paderborn/Büren

In Büren wird am Donnerstag ein siebenjähriger Junge von einem Gedenkkreuz erschlagen, in Paderborn stirbt am Samstag ein 20-jähriger Mann an den Folgen eines Brandes. Tragische Ereignisse erschüttern die Angehörigen, belasten Ärzte und Feuerwehrleute und rufen Notfallseelsorger auf den Plan.

Von Dietmar Kemper