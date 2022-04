Flughafen Paderborn/Lippstadt soll klimafreundlicher werden

Büren

Roland Hüser hat als Chef des Flughafens Paderborn/Lippstadt am Donnerstag gemeinsam mit Vertretern der fünf anderen Verkehrsflughäfen in NRW die Branchen-Initiative „Aviation NRW“ aus der Taufe gehoben. Auf dieser Plattform wollen die Flughäfen in den Dialog mit der Politik treten und trotz allen Wettbewerbs Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz gemeinsam voranbringen.