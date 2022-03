Zunächst eine tägliche Verbindung in die bayrische Metropole – ab Mai zwei

Büren

Am Sonntag, 27. März, nimmt die Lufthansa wieder die Linienverbindung zwischen München und Paderborn auf. Die erste Maschine wird um 18.55 Uhr in der bayrischen Metropole abheben und etwa eine Stunde später am Flughafen Paderborn/Lippstadt landen.