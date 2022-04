Flughafen Paderborn/Lippstadt veranstaltet Reisemesse

Foto:

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt rechnet in den Osterferien mit bis zu 22.000 Passagieren, die von Büren-Ahden aus in den Urlaub fliegen. Etwa 120 Touristik-Flüge würden in den zwei Wochen Osterferien in Paderborn-Lippstadt starten und landen. Die beliebtesten Ferienziele seien Palma de Mallorca, Antalya und Hurghada. Für die Abfertigung und Betreuung der vielen Fluggäste sei der heimische Airport „sehr gut vorbereitet“, heißt es.