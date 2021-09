Förderanträge für zahlreiche Bauprojekte in Bad Wünnenberg

So soll das undichte Dach des Dorfgemeinschaftshauses in Elisenhof vollständig erneuert werden. In Haaren an der Kirche ist eine Straßenumlegung geplant. Die Kirche beabsichtigt die Errichtung eines neuen Gebäudes auf der jetzigen Straßenparzelle. Durch die Umlegung der Straße in den nördlichen Bereich sei eine Neugestaltung des Vorplatzes möglich, gleichzeitig könne der Busverkehr die Bushaltestelle an der Grundschule besser erreichen und die Haltestelle barrierefrei ausgebaut werden.

